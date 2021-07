La fondation pour l’audition met en place l’espace Relaxson au festival Chorus du 7 au 11 juillet 2021

Détails Publié le vendredi 2 juillet 2021 17:02

évènement







Dans le cadre du festival Chorus qui se déroulera du 7 au 11 juillet prochain, la Fondation pour l’audition a développé un espace baptisé Relaxson, qui permettra grâce à un casque anti-bruit et des bandes-son dites ASMR, de se reposer les oreilles.

Depuis 31 ans, le festival Chorus offre une expérience festivalière avec une programmation populaire, diversifiée et intergénérationnelle. Cette année, des artistes comme Benjamin Biolay, Philippe Katerine, Gaël Faye, Suzanne, PLK, ou encore Maes seront présents pour l’évènement.

La Fondation pour l’audition a donc décidé de mettre en place une expérience sonore ASMR « Autonomous Sensory Meridian Response » en collaboration avec @paris_asmr (Florian Boullot, fondateur de la chaine Youtube : PARISASMR). Il suffira de s’installer dans une des balançoires de l’espace RelaxSon, d’enfiler un casque audio anti-bruit, de fermer les yeux et de se laisser bercer par le son des éléments, l’eau, la terre et le feu.