Amplifon devient le partenaire du prix de la meilleure création sonore au festival de Cannes 2021

Détails Publié le vendredi 2 juillet 2021 16:05

Lancé en 2017, le prix de la meilleure création sonore du festival de Cannes, récompense un réalisateur pour l’excellence sonore de son film. Dans ce contexte, Amplifon, a décidé de devenir le partenaire exclusif de cette édition 2021.

Initié par Janine Langlois-Glandier, Costa Gavras et Christian Hugonnet, le prix de la meilleure réalisation sonore a été lancé lors du 70ème Festival de Cannes. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de la place du sonore menée par l’association La Semaine du Son dans le prolongement de sa campagne-événement de sensibilisation organisée chaque année en janvier, depuis 2004, La Semaine du Son de l'UNESCO.

Le jury s’attachera donc à récompenser la création sonore dans sa dimension la plus large c’est-à-dire musicale et artistique mais également rapporté au design sonore (ambiance sonore, effets spéciaux, qualité des voix, spatialisation, niveau sonore, relation image et son etc.). Il est composé cette année de :

• Philippe Le Guay, Réalisateur, Président du Jury

• Bruno Coulais, Compositeur de musiques de films

• Rone, Compositeur et musicien, talent de la scène musicale électronique française

• Guillaume Sciama, Ingénieur du son et monteur son

• Janine Langlois-Glandier, Présidente du Forum Médias Mobiles

• Christian Hugonnet, initiateur de La Semaine du Son de l’UNESCO et du Prix de la Meilleure Création Sonore