Starkey annonce la promotion de Christophe Micheyl au titre de chercheur scientifique principal senior

Détails Publié le jeudi 1 juillet 2021 16:42

nomination



Christophe Micheyl est Docteur en psychologie expérimentale/sciences cognitives.

Christophe Micheyl, spécialiste de l’audition mondialement reconnu, a rejoint Starkey en 2013 et a contribué à de nombreux projets de développement, à des collaborations externes et a représenté le fabricant lors d’événements professionnels. Il a contribué et a dirigé de nombreux projets de développement dont récemment, celui de la Technologie Tinnitus Multiflex Pro.

« Je fais partie d’un département au sein de la R&D de Starkey qui se nomme le département de Développement Avancé. C’est en quelque sorte le département le plus futuriste où on nous demande de penser les produits de demain », a déclaré Christophe Micheyl. « Le fait d’être en France me donne un canal de communication directe avec les audioprothésistes français, qui ont un niveau de rigueur et d’exigence de technicité élevé, avec des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément ceux des audiologistes d’autres pays. Je pense que c’est important d’être à l’écoute des audioprothésistes français, donc j’essaie de me rendre sur le terrain et dans les congrès pour échanger avec eux. »



Le scientifique a aussi exposé ses nouvelles missions ainsi que les projets sur lesquels il travaille actuellement. « Je réfléchis à quels seront les algorithmes à intégrer dans nos aides auditives dans un futur proche, de façon à améliorer encore la satisfaction du patient notamment dans des situations d’écoute difficiles, de la compréhension de la parole dans le bruit ou même de l’écoute musicale. » Son rôle consiste « à aider les gens à comprendre l’utilité de ce qui a été fait et la façon dont on l’utilise. D’expliquer les fonctionnalités, via des articles scientifiques, des présentations, de la formation cela me permet de mieux connecter les innovations Starkey avec les pratiques et en particulier celles des audioprothésistes français. Nous avons des projets très actifs qui nous occupent actuellement et qui seront bientôt dans des produits. »



Enfin il a également évoqué l’avenir concernant le secteur de l’audition, de l’audioprothèse et de l’intelligence artificielle. « Nous savons que l’oreille est une passerelle pour une meilleure santé et un plus grand bien-être et l’aide auditive est un outil finalement bien placé, car elle est portée de nombreuses heures par jour. Elle pourra dans un futur proche, mesurer des variables biométriques autres que le rythme cardiaque. Cela fait sens, doublement je pense, de placer l’aide auditive et la pratique audioprothétique ou audiologique dans un contexte plus général de santé et notamment de santé connectée. La recherche en intelligence artificielle est un domaine qui commence à explorer les champs des possibles. C’est un domaine où il y a beaucoup d’opportunités, avec l’aide auditive connectée qui est à l’heure actuelle en pleine effervescence. La santé connectée est en pleine expansion : le monitoring pour mieux connecter sa santé, mais également avec les proches et les professionnels de santé. »



Docteur en psychologie expérimentale/sciences cognitives, Christophe Micheyl a fait ses « classes » à la faculté de Lyon puis à l’université de Cambridge (Royaume-Uni), au CNRS, au Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA), puis à l’université du Minnesota (Minneapolis, USA). Il est Chercheur principal en sciences auditives au sein de la R&D de Starkey qu’il a intégrée en 2013 avant de rejoindre Starkey France en 2015. Il est également membre du Consortium de Recherche de l’Industrie des Aides Auditives et de la Société Française d’Acoustique. Il met ses connaissances approfondies en psychoacoustique et neurophysiologie auditive au service de l’équipe pour concevoir, notamment, des tests d’évaluation des nouveaux algorithmes. Figure reconnue du monde universitaire, Christophe délivre des conférences dans les universités ainsi que dans les congrès et salons professionnels.