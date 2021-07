Campagne publicitaire de Signia : les fabricants se tournent de plus en plus vers le grand public

Détails Publié le mardi 29 juin 2021 11:53

publicité



Les fabricants d’aides auditives comme par exemple Signia, semblent désormais se tourner vers une communication directement auprès du grand public.

Du 29 juin au 5 juillet 2021, Signia va déployer 650 affiches dans le métro parisien et plus de 1400 sur les bus de Marseille, Nice et Paris. Il s’agit de la deuxième phase de la campagne d’affichage du fabricant, qui avait tout d’abord lancé une première vague en mai dernier dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. Cette campagne publicitaire a déjà généré 166 millions de contacts, de quoi conforter Signia dans le choix de cette politique de communication.

Comme lors du lancement de ses aides auditives Styletto mais aussi comme son concurrent Phonak, les fabricants d’aides auditives semblent désormais se tourner vers une communication directement auprès du grand public. Seul le temps dira s’il s’agit d’un simple « effet de mode » ou d’une véritable transformation de la publicité et de la communication dans le secteur de l’audioprothèse.