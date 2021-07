Audilab développe un logiciel de simulation d’audiométrie en réalité virtuelle

Détails Publié le mardi 29 juin 2021 09:00

Afin de répondre à la recommandation de la HAS, Audilab a développé, en partenariat avec le CHU de Tours, un simulateur en réalité virtuelle pour l’enseignement de l’audiométrie baptisé Audilab Academy.

« De plus en plus d’entreprises utilisent la réalité virtuelle pour améliorer l’apprentissage des futurs professionnels. En médecine également, des outils ont été développés pour se préparer à une opération ou à des gestes complexes. En outre, la HAS (Haute Autorité de Santé) recommande d’éviter de réaliser le premier geste sur un patient, le compagnonnage se devant d’être accompagné de méthodes de simulation », explique l’enseigne dans son communiqué. « À ce jour, l’enseignement de l’audiométrie se fait au travers de cours théoriques et par la lecture d’ouvrages de référence. Lors des stages, l’étudiant réalise les gestes sur des patients sous la supervision directe, mais souvent indirecte d’un senior. Dans ce cas, l’apprenant est vite confronté seul au patient, ce qui peut générer une anxiété́ chez le patient et l’examinateur. »



Pour mettre au point ce simulateur une équipe d’ORL et d’audioprothésistes basée en Touraine a conçu 7 scénarios afin d’entrainer et d’évaluer les apprenants aux connaissances et compétences en audiométrie chez l’adulte. Cette équipe est constituée de :

Professeur David Bakhos, spécialisé en otologie, unité d’implants cochléaires, CHRU Bretonneau, Université de Tours, INSERM 1253, Tours.

Docteur Charles Aussedat, chef de clinique assistant, CHRU Bretonneau, Université de Tours, Tours.

Jean-Marie Aoustin, audioprothésiste D.E., associé Audilab Touraine, unité d’implants cochléaires, CHRU Bretonneau, Tours.

Mathieu Robier, audioprothésiste D.E., associé Audilab Loiret, unité d’implants cochléaires, CHRU Bretonneau, Tours.

Une équipe d’ingénieurs s’est ensuite penchée sur le sujet afin de développer cet outil pédagogique en réalité virtuelle et intégrer les retours des experts extérieurs au projet. Le logiciel Audilab Academy a fait l’objet de tests auprès de 92 participants (étudiants de l’école d’audioprothèse J.E Bertin de Fougères mais aussi de nombreux experts avec différents niveaux d’expérience (moins de 2 ans, 3 à 10 ans, plus de 10 ans d’expérience). Les experts (directeurs d’écoles d’audioprothèse, médecins enseignants, membres du Collège National d’Audioprothèse basés partout en France) ont attribué à Audilab Academy une note de 4,4 / 5 pour le réalisme du simulateur, une note de 4,5 / 5 pour son contenu pédagogique et se sont montrés à 88 % satisfaits de cet outil. Côté apprenants, une amélioration significative des performances en audiométrie a été observée avec une augmentation du score de connaissance avant et après la réalisation d’un cas clinique d’audiométrie en réalité virtuelle. Tous ont également affirmé qu’Audilab Academy représentait un outil complémentaire dans la formation. Ce logiciel de simulation d’audiométrie en réalité virtuelle est à présent disponible dans le cadre d’un prêt. Des échanges sont en cours avec les CHU de Bordeaux, Toulouse et Paris. D’autres interventions dans les écoles d’audioprothèse sont également à prévoir ainsi qu’un développement d’Audilab Academy pour l’intégration de scénarios chez l’enfant.