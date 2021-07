Krys sensibilise sur l'audition pendant le Tour de France 2021

Détails Publié le lundi 28 juin 2021 10:27

partenariat







Krys, partenaire du Tour de France 2021, et le Bus de la Vue et de l’Audition organise pour la 1ère fois « la journée de la myopie », le mercredi 30 juin 2021 sur l’étape de Laval (dans le fan park du Tour de France). Cet évènement vise à sensibiliser les parents aux bons comportements à faire adopter à leurs enfants et aux solutions existantes pour freiner l'évolution de la myopie. Les magasins du réseau seront les relais de cette action de santé visuelle du 28 juin au 3 juillet 2021. Le réseau en profite également pour sensibiliser et proposer des tests visuels et auditifs gratuits.

Pour la 5ème année, Krys propose aux Français présents aux abords du Tour de France, de faire tester gratuitement leur vue et leur audition dans son Bus itinérant (le Bus de la Vue et de l’Audition). Les ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens et audioprothésistes engagés dans cette aventure, travaillent en étroite collaboration pour accueillir les familles, tester leur vue et leur audition et répondre à toutes leurs questions.

En France aujourd’hui, 2 adultes sur 5 et 1 enfant sur 5 sont myopes. C’est ce qu’a révélé la grande étude épidémiologique sur les troubles réfractifs réalisée par le CHU de Poitiers sous la responsabilité du Professeur Leveziel, chef du service d’ophtalmologie, en partenariat avec Krys group. Cette étude, la plus vaste jamais menée en France, a également permis d’évaluer précisément l’impact sur la progression de la myopie de différents facteurs que sont l’âge, le sexe et le degré de myopie chez l’enfant. Si rien ne permet de stopper définitivement l’évolution de la myopie à l’âge où elle se développe, c’est-à-dire chez l’enfant ou l’adolescent, il existe des solutions qui peuvent freiner son évolution et ainsi éviter des corrections trop importantes et diminuer le risque de complications. Car la myopie forte est associée à des complications pouvant aller jusqu’à la cécité. « Il est du devoir de l’opticien de s’engager dans la lutte contre la myopie et son rôle est déterminant, que ce soit en matière de sensibilisation des parents ou d’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent. Nos actions sur le Tour de France, participent à répondre à cet enjeu de santé publique. Les données publiées par l’étude menée par le CHU de Poitiers sous la responsabilité du Professeur Leveziel ont démontré que la France est bel et bien touchée par le phénomène de Myopia Boom. Si les courbes actuelles de l’incidence de la myopie ne s’infléchissent pas, près de la moitié de la population mondiale souffrira de myopie en 2050 (contre 23% en 2000). La journée de la myopie sur le Tour nous permettra de sensibiliser les parents à ce trouble visuel » explique Patrice Camacho, secrétaire général en charge de la santé chez Krys group.