Audition Conseil dévoile sa nouvelle identité visuelle « le bonheur est dans l’oreille »

Destinée au grand public, cette nouvelle campagne d’image aborde l’âge avec naturel, bienveillance et positivisme. Des personnes authentiques, ridées, assumées, de tous âges et de profil, à travers des portraits riches en émotion.

Élaborée avec son agence conseil en communication, l’agence 100%, cette nouvelle plateforme de marque baptisée « Le Bonheur est dans l’Oreille », se décline de trois façons : une nouvelle identité visuelle, une nouvelle campagne d’image et un nouveau concept de centres d’audition.

« Face à un marché hyper concurrencé, dynamisé par de nouveaux acteurs, il nous semblait vital de redonner une nouvelle impulsion à notre marque de Spécialiste de l’Audition et de la moderniser, pour accompagner et renforcer la notoriété nationale et locale de nos audioprothésistes indépendants sur leur ville », précise l’enseigne dans son communiqué.

Une nouvelle identité visuelle

Sans marquer de rupture avec le passé, l’enseigne a revisité son logo afin de lui apporter plus de modernité et d’élégance tout en capitalisant sur ses points d’ancrage, telle que l’iconique tête de profil droit et le carré symbole de l’oreille qui accompagnent la reconnaissance de la marque depuis plus de 30 ans. « Audition Conseil, le Bonheur est dans l’Oreille est un message positif, d’autant que sur ce marché, la dédramatisation est plus que nécessaire pour lever le frein psychologique de l’équipement auditif encore trop souvent perçu comme un handicap, un signe de vieillesse. »

Une nouvelle campagne d’image

Un nouveau concept de centres auditifs

« Le centre d’audition est le premier contact avec nos clients, le 1er média de visibilité et d’image de l’enseigne. C’est l’incarnation concrète de toutes nos promesses. Il est primordial d’être cohérent entre ce que l’on promet, et ce que l’on voit, perçoit, ressent, vit comme expérience en centre. C’est pour cela que nous avons conçu un concept architectural axé sur le bien-être auditif. Sortir des standards et proposer une approche plus positive et amicale, une ambiance chaleureuse et élégante. Nous en sommes convaincus, l’esthétisme, l’ambiance, la tenue du centre, l’animation et le soin porté aux vitrines en disent long aux passants sur le professionnalisme et le service rendu dans le centre. » Après deux centres pilotes en Alsace et un retour très positif des équipes et clients, ce concept est désormais proposé à tous les adhérents qui souhaitent réinsuffler la nouvelle identité dans leur centre.

Cette nouvelle plateforme de marque va prochainement se décliner sur tous les supports de communication existants : vitrines, site internet, édition, pour refondre complètement la charte print et digitale de la marque Audition Conseil, avec en octobre 2021, le lancement de son tout nouveau spot TV.