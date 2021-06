Covid-19 : les audioprothésistes pourront vacciner à condition de suivre une formation

Détails Publié le lundi 21 juin 2021 15:21

La publication de l’arrêté devrait intervenir d’ici quelques jours, et le SDA diffusera les modalités pratiques de cette mesure dès qu'elles seront disponibles.

Le SDA a annoncé qu’Olivier Véran, le Ministre des Solidarités et de la Santé, a décidé d’autoriser les audioprothésistes à vacciner contre le virus du SARS-CoV-2, toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Les audioprothésistes devront suivre une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. Elle est d’autre part conditionnée au fait qu’un médecin puisse intervenir à tout moment. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des dispositions déjà prises d’extension et de renforcement du nombre de professionnels autorisés à injecter les vaccins afin de palier au risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à vacciner. Il s’agit d’une mesure à caractère exceptionnelle, strictement limitée à la campagne de vaccination contre le virus du SARS-CoV-2, une campagne essentielle à la sortie de crise sanitaire.

