Oticon More : de nouvelles études confirment les bons résultats des aides auditives

Détails Publié le lundi 21 juin 2021 14:49

produit







Après avoir présenté les performances de ses aides auditives More, au cours d’un live en mai dernier, Oticon vient confirmer ces dernières avec de nouvelles études techniques.

En effet selon le fabricant, de nouvelles études techniques réalisées par ses soins, « montrent une différence considérable de rapidité et clarté entre les nouvelles aides auditives Oticon More et d’autres solutions auditives haut de gamme concurrentes, utilisant toujours la technologie de la directivité conventionnelle ». Oticon vient de publier de nouveaux éléments montrant que les technologies de ses aides auditives More surpassent les technologies conventionnelles toujours utilisées dans d’autres aides auditives haut de gamme.

Oticon a utilisé des mesures techniques éprouvées, et a ainsi testé le contraste obtenu entre parole et fond sonore dans des environnements complexes, la vitesse d’adaptation du dispositif pour supprimer le bruit de fond, et l’accès aux éléments de parole en présence de bruit. Il ressort des résultats que :

Oticon More offre un meilleur contraste pour un paysage sonore complet plus clair.

S’adapte plus rapidement pour supprimer le bruit de fond dans un environnement sonore changeant.

Et contribue à mieux faire ressortir les sons significatifs, pour une meilleure compréhension de la parole.

En examinant le rapport signal-bruit dans un environnement de café véritable, Oticon a testé la clarté de parole que trois appareils auditifs proposaient avec un interlocuteur placé devant (-15 degrés) et un interlocuteur placé sur le côté (-60 degrés). Oticon More et un autre dispositif haut de gamme ont obtenu de bons résultats lorsque l'interlocuteur placé devant est ciblé, avec peu de différence en termes de clarté de parole, le dernier dispositif haut de gamme obtenant des résultats nettement moins concluants. « Il est à noter qu’Oticon More a été en mesure de fournir ce niveau de clarté tout en proposant également davantage de sons pertinents de l’environnement. Il est clair que ce degré de détail du son est important pour l’utilisateur, et encore plus lorsque l’on écoute un interlocuteur qui n’est pas directement en face de soi (interlocuteur placé sur le côté, -60 degrés). Dans ce cas, l’étude a clairement démontré qu’Oticon More offrait une bien meilleure clarté, les deux autres appareils testés offrant respectivement peu d’accès aux signaux importants et voire même, dans le cas du deuxième dispositif testé, un signal dégradé par rapport au signal initial… Au lieu de priver les utilisateurs d’informations vocales susceptibles de les aider à participer pleinement à la conversation », précise le fabricant dans son communiqué.



Oticon a également évalué la vitesse à laquelle chacun des trois dispositifs a été en mesure d’accéder aux éléments de parole en présence de bruit, grâce à un spectrogramme. Résultat, Oticon More a prouvé qu’elle donnait accès à plus de détails précis que les autres aides auditives haut de gamme, avec des voyelles et consonnes clairement plus saillantes, mais aussi qu’elle réagissait bien plus rapidement aux sons changeants (6 secondes aux aides auditives More contre approximativement 20 secondes ou plus). « Les sons changent constamment et notre nouvelle étude montre que les systèmes traditionnels des aides auditives sont trop lents et visent uniquement à aider l’utilisateur à bien entendre », explique Thomas Behrens, audiologiste en chef, Oticon. « Oticon More approche la perte auditive d’une façon radicalement nouvelle. Cette aide auditive est dotée d’une fonction de réduction du bruit avancée qui œuvre à l’unisson avec un réseau neuronal profond pour permettre à l’utilisateur d’entendre ‘confortablement’ davantage de sons pertinents. En plus d’offrir une expérience auditive plus naturelle, sur la base de ces résultats de test, Oticon More est la solution idéale pour prendre part à une conversation même animée. Et pour couronner le tout, nous avons prouvé qu’Oticon More réduisait l’effort d’écoute pour les utilisateurs d’aides auditives, ce qui peut avoir de nombreux effets positifs directs sur leur santé et bien-être. »