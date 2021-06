La Fondation Ecouter Voir attribue son Grand Prix sur le thème Le parcours patient de demain en audioprothèse 

Détails Publié le jeudi 17 juin 2021 20:10

Remise de prix



Le gagnant du Grand Prix de la Fondation Ecouter Voir, les candidats, les membres du jury et les dirigeants d'Ecouter Voir

La Fondation Ecouter Voir a remis son premier Grand Prix. Pour cette édition 2021, la fondation avait pour ambition d'attirer l'attention des étudiants de 2ème et 3ème année sur l'évolution des pratiques du métier et par conséquent du « parcours patient de demain, de la prise de conscience à l’appareillage et au suivi ». Trois étapes devaient être développées : la prise de conscience de l’appareillage, la prise en charge du malentendant et le suivi jusqu'au renouvellement.

Après une première sélection sur dossier, quatre étudiants ont été auditionnés, Matteo Zilli, étudiant en 3e année au DE d’audioprothésiste à l’école de Montpellier, vainqueur de ce premier grand prix, mais également Franck Cassar, étudiant en 2ème année au DE d’audioprothésiste Université Claude Bernard Lyon 1 et diplômé d’un master pro ingénierie de la création et de la réalisation sonore pour le film, la vidéo et le multimédia en 2006, Anaïs Rayneau, étudiante de 2ème année au DE d’audioprothésiste à l’école de Fougères et opticienne diplômée ISO Nantes en 2017 et Thibault Tixier, étudiant en 2e année au DE d’audioprothésiste à l’école de Lyon 1.

Le jury, composé Dylan Giran, membre de la FNEA, Frédéric Rouan, directeur d’enseignement, Elisabeth Mamelle et Bruno Frachet, tous deux professeurs ORL, François Quere, audioprothésiste, Daniela Dalla Valle et Marc Greco, tous deux membres du réseau Écouter Voir ainsi que Véronique Bazillaud de la Fondation Écouter Voir, ont particulièrement souligné la qualité des projets et des présentations de tous les candidats.

Le prix accompagné d'un chèque de 2.500€, a été remis par Nicolas Souveton, membre du comité de Gestion de la Fondation Écouter Voir. Le dossier de Matteo Zilli était centré sur la facilitation de l’accompagnement du patient, son implication dans le processus d’appareillage et les relations entre les différents professionnels intervenant dans sa prise en charge. « J’ai imaginé un parcours utilisant plus de numérique et moins de papier, notamment en proposant un regroupement des professionnels de santé au sein d'une maison de santé pour simplifier la démarche du patient, un simulateur de perte auditive pour aider les accompagnants et leur faire mieux appréhender le handicap et les progrès du malentendant ainsi qu'une feuille de route numérique permettant au patient de rendre compte en temps réel de ses ressentis », a précisé le lauréat.

Daniela Dalla Valle, directrice générale déléguée de Visaudio Ecouter Voir, a tout particulièrement souligné l’intégration de la notion de patient expert dans l’approche du lauréat, l'analyse complète du parcours patient et « les solutions innovantes pour chaque étape qui ne reposaient pas seulement sur un aspect technologique mais sur des évolutions accessibles en pas à pas, permettant de démystifier la peur et le handicap ».

Arthur Havis, président de Visaudio Ecouter Voir, a de son côté félicité les participants qui, par leur dossier, « vont participer aux évolutions de l’enseigne qui a pour ambition de réinventer le métier d'audioprothésiste et se projeter dans le futur de la profession ».