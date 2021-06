Oticon More : cinq prix internationaux en six mois d’existence

Détails Publié le mercredi 16 juin 2021 12:02

Surtitre







En à peine 6 mois d’existence, Oticon More, a été multirécompensée. Au total, cet appareil auditif dernière génération a reçu cinq prix internationaux : deux prix CES remportés à Las Vegas, le Red Dot Product Design, l’Artificial Intelligence Excellence Award et le Medtech Breakthrough Award.

« Recevoir ces multiples prix est une réalisation dont nous sommes extrêmement fiers. Le parcours pour concevoir Oticon More a nécessité un dévouement indéfectible de la part de nos ingénieurs et chercheurs, il est donc vraiment gratifiant pour eux de voir que tout leur travail acharné est reconnu. Ils sont l’épine dorsale qui soutient notre concentration incessante sur la R&D. Nous avons cassé les codes de l’industrie avec Oticon More. S’appuyant sur des années de recherche sur la façon dont le cerveau entend le son et sur la façon dont la technologie auditive peut parvenir à le soutenir, nous avons inventé une approche révolutionnaire et radicalement nouvelle du traitement du son qui aide les utilisateurs à entendre plus naturellement », a déclaré Janne Jakonson, Vice-Présidente Oticon Brand.