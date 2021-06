VivaSon lance son programme d’accompagnement destiné aux étudiants en audioprothèse

Détails Publié le mercredi 16 juin 2021 11:25

Enseigne







Afin d’accompagner les étudiants en audioprothèse désireux de se lancer à leur compte, l’enseigne VivaSon lance son incubateur. Le concept ? Ouvrir leur centre franchisé VivaSon moins d’un an après leur sortie d’école.

Désormais les étudiants jeunes diplômés, auront l’opportunité d’ouvrir leur premier centre auditif en moins d’un an dans le cadre d’un programme sur mesure reposant sur l’expertise de VivaSon et de plusieurs partenaires tels que Korian Academy (organisme de formation), Société Générale, le cabinet d’avocats Theillac-Cavarroc (spécialiste en droit immobilier) ou encore le cabinet de géomarketing Easyretail. S’appuyant sur l’expérience et les ressources de Korian Academy, VivaSon a mis en place une série de modules en audiologie, commercial, entrepreneuriat/gestion ou bien encore juridique. Les audioprothésistes incubés auront également la garantie d’obtenir le financement de leur projet de franchise en moins de 30 jours et avec moins de 25 000 € d’apport personnel grâce à un partenariat exclusif avec la Société Générale dédié aux jeunes entrepreneurs en audioprothèse.

Enfin, ils bénéficieront d’un accompagnement et d’un suivi personnel avec Michel Touati (Directeur Général) et Olivier Bacquet (Directeur Général Adjoint) pour chaque étape du projet (identification de la zone d’ouverture, négociation juridique de la prise à bail, recherche du financement, suivi du chantier travaux, etc…). La première promotion de l'incubateur comptera quinze places maximum et VivaSon invite donc les étudiants ou jeunes diplômés à écrire dès maintenant sur Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou à contacter directement Olivier Bacquet au 06 17 62 14 95.