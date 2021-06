Phonak lance le Roger On, son nouveau microphone triplement primé

Détails Publié le mardi 15 juin 2021 15:54

nouveauté



Le Roger On, le tout dernier microphone de Phonak, mesure moins de 10 cm et pèse tout juste 27 g et peut être utilisé dans toutes les situations d’écoute. Il a été récompensé par un Red Dot Award, un iF Design Award ainsi qu’un German Innovation Award, pour son design et ses fonctionnalités. Sa commercialisation débutera demain, le mercredi 16 juin 2021.

Ce microphone vient compléter la gamme Roger de Phonak, et a été conçu pour aider les utilisateurs d’aides auditives et d’implants cochléaires à mieux comprendre les conversations dans les situations difficiles, notamment dans le bruit ambiant et à distance. Compatible avec la quasi-totalité des aides auditives et implants cochléaires il est entièrement automatique et change de mode selon qu’il est utilisé sur une table, accroché à un vêtement ou tenu en main. En mode Conférence, un accéléromètre active un faisceau pointant vers le haut pour veiller à ce que la qualité de la parole soit préservée quelle que soit la position. Il peut être connecté à une télévision, un ordinateur ou tout autre périphérique audio pour une transmission de haute qualité en stéréo. Il est aussi protégé contre les éclaboussures d’eau (conforme à la norme IP54).

Équipé de la technologie MultiBeam 2.0 (uniquement disponible pour des appareils auditifs équipés de RogerDirect), le Roger On peut localiser la direction des paroles émises et sélectionner automatiquement la personne qui parle. En mode interview 2.0, il utilise trois microphones en même temps pour permettre à l’utilisateur de se concentrer sur un orateur ou, dans une conversation de groupe lorsqu’il y a du bruit ambiant, de pouvoir comprendre tous les intervenants. Il dispose d’une application spécifique, myRogerMic, qui permet de le contrôler depuis un smartphone. L’application permet de personnaliser les paramètres du Roger On selon l’environnement et les préférences de l’utilisateur. Roger On est proposé en version Champagne et Graphite, se charge via un port USB-C et bénéficie d’une autonomie d’utilisation de huit heures.