Matthieu Del Rio élu à la tête du Collège National d'Audioprothèse

Nomination

Matthieu Del Rio a donc été élu à la tête du Collège National d'Audioprothèse, au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue ce lundi 14 juin 2021. Il succède ainsi à François Le Her, qui occupait ce poste depuis 2018.

« Je tiens à remercier les membres du Collège National d’Audioprothèse pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Aujourd’hui, notre ambition sera de continuer à faire rayonner cette instance au sein de la profession par la formation initiale et continue, notamment numérique au travers de l’Université virtuelle du Collège », a déclaré Matthieu Del Rio. Élu 6e Président du CNA, il souhaite continuer de défendre le rôle de l’audioprothésiste en tant que professionnel de santé à part entière. Son objectif est de faire évoluer la formation pour une plus grande expertise au cœur de la mutation du 100 % Santé et pour sa pleine intégration au système de formation européen (LMD). « Je me réjouis de l’élection de Matthieu Del Rio à la présidence du Collège. L’élection de cet ancien élève de notre président d’honneur Éric Bizaguet, vient exprimer la volonté de nos administrateurs de mettre en place une gouvernance qualitative et rajeunie. Pour avoir eu le plaisir de travailler avec Matthieu pendant ces trois dernières années à la direction du CNA, je suis certain qu’il sera à même de poursuivre la politique menée pour conduire à bien les missions du CNA et maintenir l’image et la vocation ordinale de notre institution », commentait François Le Her à l’issue de l’Assemblée générale.



Les objectifs du mandat pour le collège national d'audioprothèse :

- Continuer de faire rayonner le collège national d'audioprothèse au sein de la profession par la formation initiale et continue, notamment numérique, au travers de l'Université virtuelle du Collège.

- Continuer de défendre le rôle de l'audioprothésiste en tant que professionnel de santé à part entière.

- Faire évoluer la formation pour une plus grande expertise au coeur de la mutation du 100% santé et pour sa pleine intégration au système de formation européen (LMD).



Composition du bureau du Collège National d’Audioprothèse :

• 1 er vice-président : David Colin

• 2 e vice-présidente : Charlotte Balet

• Secrétaire général : Christian Renard

• Secrétaire générale adjointe : Céline Guemas

• Trésorier : Thomas Roy

• Trésorier adjoint : Morgan Potier



Matthieu Del Rio, 44 ans, est audioprothésiste à Bordeaux. Il obtient en 2000 son premier diplôme en optique puis en 2005, celui d’audioprothésiste au CNAM CPDA. Détenteur de plusieurs diplômes universitaires (Audiophonologie de l’enfant ; Audiologie audioprothétique approfondie ; Audioprothèses implantables chez l’adulte) – il est également diplômé en métrologie. Membre de la Société française d’Audiologie, du Bureau international d’Audiophonologie et de la Société Scientifique internationale du Pré-réglage.



Lucile Perreau