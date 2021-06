Semaine de la qualité de vie au travail : témoignage d’un malentendant équipé avec des aides auditives Phonak

Détails Publié le lundi 14 juin 2021 10:07

Dany Mingas est équipé des Naída Paradise, la dernière génération d’aide auditive développée par Phonak.

À l’occasion de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail qui débute ce 14 juin 2021, Phonak à réaliser un reportage auprès de Dany Mingas, un malentendant qui s’exprime sur les difficultés que peuvent rencontrer les salariés souffrant de perte auditive. A l’heure où le déploiement du télétravail s’installe durablement, les visioconférences sont quasi quotidiennes, rendant parfois la communication plus difficile pour ces salariés.

Pour ce sportif passionné, cadre dans un centre scientifique et technique d’une grande entreprise d’énergie à Pau, devenu sourd d’une oreille à la suite d’un accident de plongée professionnelle, communiquer sur la perte auditive et ses conséquences au travail est essentiel. En partageant et en diffusant son histoire notamment dans le cadre professionnel, il veut changer le regard du handicap en entreprise et adresser un message aux personnes atteintes de surdité : le handicap ne doit pas être un obstacle à l’intégration en entreprise et à la réalisation d’une carrière professionnelle ni aux rêves les plus fous ou les plus intenses.

Le confinement et le développement du télétravail sont un nouveau défi. Comment concilier son handicap à un environnement numérique ultra-présent ? « En termes d’avantage, mon aide auditive m’apporte puissance, qualité sonore et surtout la connectivité sans fil. Je peux ainsi transmettre le son directement dans mon aide auditive depuis quasiment tous les smartphones, ordinateurs portables, ou encore tablettes. Je peux ainsi téléphoner en appels mains libres et basculer manuellement sur mon ordinateur. Mais ce que j’apprécie le plus c’est que je peux à tout moment piloter et modifier mon aide auditive via la connexion Bluetooth. Et pour m’aider dans les réglages je peux utiliser l’application myPhonak et adapter mon aide auditive dans les environnements dans lequel je me trouve (réunions, visites sur le terrain, etc...) », comme l’explique Dany Mingas. C’est ainsi que Dany Mingas se voit équipé des Naída Paradise, la dernière génération d’aide auditive développée par Phonak. La Semaine pour la Qualité de Vie au Travail (du 14 au 18 juin 2021) sera l’occasion de partager des témoignages et actions en faveur de la qualité de vie au travail. L’engagement de Dany Mingas pour changer le regard sur le handicap en entreprise prend dès lors tout son sens.