Euro de football : Phonak lance une plateforme de pronostics en ligne

Détails Publié le mercredi 9 juin 2021 15:21

évènement







Vendredi 11 juin 2021 marquera le début de l’Euro de football, une compétition très attendue et surtout la première depuis le début de la pandémie.

A cette occasion, Phonak a décidé de mettre en place une campagne de communication dédiée à tous les centres auditifs et étudiants en école d'audioprothèse de France. Le fabricant lance ainsi sa plateforme de pronostics en ligne « où tout le monde a une chance de gagner, que l’on soit novice ou fan de football ». Les audioprothésistes pourront défier leurs confrères et les étudiants en école d'audioprothèse seuls et en groupe grâce à l’option Tribu. Phonak souhaite encourager cette reprise et permettre à ses partenaires de profiter d’un moment ludique et collaboratif. Aucun lot n’est à gagner pour cette compétition, l’objectif étant de partager l’émotion du jeu ensemble.