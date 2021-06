Cochlear présente Baha 6 Max, son nouveau processeur en conduction osseuse

Détails Publié le mercredi 9 juin 2021 13:10

implant



Présenté comme le plus petit processeur du marché à 55 dB, Baha 6 Max a une taille équivalente à un processeur de 45 dB. C’est également le premier processeur en conduction osseuse à offrir un streaming direct vers les smartphones Apple et Android.

Il est indiqué pour les patients atteints des surdités de transmission, mixte ou de cophose unilatérale (SSD). Le Baha 6 Max est le premier de son genre : un processeur Power compact en conduction osseuse. Avec sa plage fréquentielle la plus large du marché, il délivre, selon Cochlear, un son plus clair, plus riche et plus naturel dans un format réduit.





Le Baha 6 est équipé d’un nouveau vibrateur BCDrive II, qui possède une puissance de sortie plus importante (+7dB) mais qui conserve sa taille compacte, ainsi qu’une nouvelle plateforme Xidium, avec elle aussi, deux fois plus de puissance de traitement, et proposant une plage fréquentielle allant jusqu'à 9,9 kHz (+ 43 % de la bande fréquentielle). Dans une étude clinique, les porteurs du Baha 6 Max ont présenté une amélioration moyenne significative de 22 dB à des seuils auditifs de 8, 9 et 10 kHz.





De plus, l'outil Scene Classifier analyse l'environnement acoustique du patient plus de 300 fois par seconde pour définir la nature, la position et les caractéristiques du son. Grâce aux informations recueillies, les fonctions de traitement du signal permettent de fournir un signal clair. Autre nouveauté, la réduction des bruits impulsionnels. Le Baha 6 va en effet surveiller les sons en permanence dès le début de la chaîne de traitement du signal afin de détecter tout changement brusque, puis détecter les bruits impulsionnels en fonction de la rapidité d'augmentation de leur niveau, et enfin, les traiter avec une réduction du gain en bande étroite qui s'applique uniquement dans la zone où le bruit impulsionnel est présent.

Le processeur est disponible dès le mercredi 9 juin 2021, et ceux dans les coloris classiques mais aussi dans une nouvelle couleur peu ordinaire, le vert menthe (il s’agit d’une demande des patients et des parents d’enfants implantés). Le Baha 6 est également résistant à l’eau et à la poussière (indice de protection IP68). L’autonomie de la pile a aussi été améliorée (+87% avec 2h de streaming par jour). La nouvelle application Baha Smart App, permet d’ajuster les graves, les médiums et les aigus, d’effectuer des préréglages de l'environnement, y compris la réduction du bruit et des bruits impulsionnels, et enfin de recevoir les mises à jour du micrologiciel à distance. L’application est compatible avec l’Apple Watch. Le processeur a été prévu pour le nouveau protocole Bluetooth Low Energy (via une mise à jour).