Starkey lance dry cap UV 3, une station de séchage et de désinfection pour tout type d’aides auditives

Le 1er juin 2021

Le 1er juin 2021, Starkey a annoncé le lancement de sa dernière innovation : la dry cap UV 3, une nouvelle solution asséchante compatible avec tout type d’aides auditives, à piles ou rechargeables (Intra, RIC et BTE). Cet appareil est doté d’une batterie intégrée rechargeable, le seul disponible sur le marché.

Dans le but d’apporter une solution d’entretien qui répond aux besoins des utilisateurs de ses produits, Starkey propose la nouvelle station dry cap UV 3. Grâce à sa conception technique est composée d’une voie d’écoulement, d’ouvertures d’admission et d’un ventilateur haute performance, cette station est particulièrement adaptée aux aides auditives rechargeables. Elle permet une qualité de séchage et de désinfection optimale, tout en rechargeant les aides auditives. Son design optimisé lui permet d’être placée aisément au-dessus de n’importe quel chargeur, quelle que soit sa forme. De plus, elle est aussi dotée d’un système de sécurité permettant d’interrompre instantanément les UV si le chargeur ou l’écrin venait à tomber.

Dry cap UV 3 désinfecte les appareils en deux minutes et les nettoient et les séchant en deux heures. Cette station s’utilise également pour désinfecter de nombreux objets du quotidien tels que les lunettes, le téléphone portable ou encore le masque... Elle peut aussi être utile à l’audioprothésiste, notamment pour désinfecter son matériel. Elle préserve la performance des composants des aides auditives, quelles que soient les conditions d’hygométrie dans lesquelles elles sont utilisées, réduisant ainsi tout risque de panne et de réparation.

Fonctionnement :

La station de séchage dry cap UV 3 est équipée d’une batterie intégrée LiPo, qui se recharge en deux heures trente environ. Elle est prête à fonctionner pour cinq cycles en Mode Dry&Clean ou soixante cycles en Mode Clean.

Mode Dry&Clean (deux heures)

Ce programme automatique associe un séchage et un nettoyage par rayons ultraviolets UV-C au début et à la fin du séchage pour une hygiène optimale.

Mode Clean (deux minutes)

Ce programme de nettoyage s’effectue par rayons ultra-violets UV-C éliminant jusqu’à 99,9 % de bactéries, microbes et champignons qui peuvent être présents dans la maison.