Bose arrive sur le marché de l’audioprothèse

Détails Publié le lundi 31 mai 2021 15:09

nouveauté







La célèbre société d'équipement audio Bose, se lance à son tour sur le marché de l’audioprothèse. Mi-mai 2021, le fabricant américain a en effet débuté les ventes de sa prothèse auditive à 849,95 $, pour les adultes ayant une perte auditive légère à modérée.

Autorisées par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, les nouvelles aides auditives contours d’oreille baptisées SoundControl, sont vendues pour être associées à l'application Bose Hear, permettant aux utilisateurs d'adapter, de programmer et de contrôler leurs appareils sans test auditif ni prescription, et sans l'intervention d'un professionnel de la santé. Les utilisateurs pourront procéder eux-mêmes aux ajustements des réglages, en temps réel et dans des environnements réels, précise la marque.

L'aide auditive SoundControl fonctionne avec des piles 312 (pas de version rechargeable) et est compatible avec les appareils iOS et Android pour une connexion par Bluetooth Low Energy (pour le contrôle et le réglage) mais ne permet pas de streaming direct (pour la musique comme pour les appels). Elle ne possède pas non plus de bobine à induction. Elle est équipée de deux commandes : World Volume pour augmenter les sons calmes plus que les sons forts, et Treble/Bass pour « adapter le ton pour accentuer ou diminuer certaines fréquences vocales. En utilisant les aigus, ce que l'on entend est plus net et plus lumineux ; en utilisant les basses, on modifie la richesse et la profondeur ».

Une fonction « Focus » supplémentaire permet aux utilisateurs de contrôler la directionnalité. Un réglage « Front » permet de se concentrer sur les conversations ; un réglage « Everywhere » permet d'entendre les sons tout autour (en marchant ou en étant à la maison par exemple). Des préréglages pour les activités et les lieux peuvent être nommés et sauvegardés dans les modes. SoundControl est livré avec trois tailles d'embouts, à dôme, ouvert ou fermé. Pour cela, l'application fournit des conseils. Il est possible de programmer gratuitement des rendez-vous vidéo individuels avec les experts des produits Bose Hear pour obtenir une aide et des conseils personnalisés.



« Rien qu'aux États-Unis, environ 48 millions de personnes souffrent d'un certain degré de perte auditive qui interfère avec leur vie. Mais le coût et la complexité du traitement sont devenus des obstacles majeurs pour obtenir de l'aide », a déclaré Brian Maguire, directeur de catégorie de Bose Hear. « L'application Bose Hear permet aux propriétaires d'installer et de personnaliser leurs aides auditives SoundControl depuis chez eux (en moins d'une heure) pour se reconnecter aux moments qui comptent. C'est une avancée incroyable qui manquait à l'industrie et rien de moins qu'une percée. »