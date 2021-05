Amplifon France : plus de 150 postes à pourvoir dans le secteur de l’audition

Détails Publié le vendredi 28 mai 2021 14:51

Malgré le contexte de crise sanitaire, l’enseigne Amplifon, continue à recruter, notamment des étudiants. L’entreprise propose par ailleurs des formations post-recrutement à ses salariés quel que soit leur poste (audioprothésistes, Finance, IT, Marketing...) et compte aujourd’hui 17 500 collaborateurs dans le monde, dont 1 350 en France.

Cet appel à recrutement s’explique par une demande accrue de la patientèle liée à la nouvelle réglementation 100% Santé. De plus, la forte ambition du Groupe Amplifon à se développer en France contribuent fortement à l’accélération du recrutement auprès des audioprothésistes, mais aussi auprès des fonctions d’accueil en centre et des fonctions supports au siège. Cela concerne tous les niveaux d’expérience, y compris stagiaires et apprentis.



En 2020, l’enseigne a accompagné 167 étudiants (stagiaires et apprentis au siège social et dans ses centres auditifs) et plus de 150 postes sont à pourvoir en France cette année, dont 40 apprentis et plus de 70 audioprothésistes. Au niveau du siège social à Paris, les équipes ont quant à elles été renforcées sur les fonctions Marketing, IT, Finance et Supply-Chain et managériales réseau. L’entreprise poursuit ainsi sa croissance en travaillant en permanence au développement et à la consolidation de son réseau, et révèle son rôle d’entreprise formatrice. Fin 2021, Amplifon France comptera donc plus de 1500 collaborateurs.



Amplifon a également mis en place une plateforme de formation en ligne accessible aux 1350 collaborateurs du réseau en France qu’ils soient au siège ou en centre (y compris aux apprentis et stagiaires). Cette plateforme vient renforcer un catalogue de formation déjà existant, qui offre une cinquantaine de formations dispensées en présentiel, en situation de travail ou via des classes virtuelles. Les contenus proposés sont variés et suivent l’évolution des métiers des collaborateurs en s’adaptant à leurs besoins.