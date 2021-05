L’enseigne Entendre reçoit le Prix Bronze « Satisfaction Client Retail »

Détails Publié le mercredi 26 mai 2021 18:40

récompense







L’enseigne Entendre a reçu le prix Bronze dans la catégorie « optique et audio » lors de la 1ère édition du concours « Prix de la Satisfaction Client Retail ».

Ce palmarès a été créé par WizVille, un spécialiste de la gestion de l’expérience client, afin de récompenser les enseignes avec le meilleur niveau de satisfaction sur la base des avis partagés sur Google entre fin mai 2020 et fin mai 2021. La remise du prix s’est déroulée mercredi 19 mai 2021, et Sandra Tandetnik (audioprothésiste et administratrice Entendre) a représenté l’enseigne.