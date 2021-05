Le SDA et l’ANS propose un guide de procédure de commande de CPS et CPE à l'attention des audioprothésistes

Détails Publié le mercredi 26 mai 2021 10:33

Ce guide synthétise toutes les informations et démarches à suivre, et devrait donc faciliter l’obtention de cartes CPS et CPE pour les audioprothésistes.

Le récent sondage « Les audioprothésistes et le tiers-payant », a montré que nombre d’audioprothésistes déclaraient avoir des difficultés à obtenir des Cartes de Professionnel de Santé (CPS).

Le SDA a contacté l’Agence du Numérique en Santé (ANS), qui est chargé d’émettre les CPS, afin de mettre en place un « Guide de procédure de commande de carte et d’accès au service clients à l'attention des audioprothésistes » qui détaille :

1. La première commande de carte d’un centre auditif

2. La commande complémentaire de carte

3. L’accès au service clients en cas de difficultés



