TÉVA, l’association pour favoriser les actions communes entre audio et opticien

Détails Publié le vendredi 21 mai 2021 14:55

association







Afin d’optimiser la communication et le développement entre les secteurs de l’audio et de l’optique, Chantal Milleret, chercheuse et neuroscientiste au Collège de France, et Jérôme Schertz, Directeur Général de Luz optique & audio, ont créé TÉVA, une association dont ils sont respectivement présidente et vice-président de l’association.

Régie par la loi 1901, TÉVA regroupe des professionnels venant de disciplines diverses concernées par le marché de la vision et de l’audition, et constitue ainsi l’une des principales associations pluridisciplinaires représentative portée par des spécialistes et des experts reconnus du monde de la santé visuelle et auditive (professeurs, docteurs, chirurgiens, scientifiques…). Tout professionnel intervenants ou intéressés à quelque titre que ce soit par la vision et l’audition est libre de rejoindre l’association.

Les principaux objectifs de TÉVA sont :

De favoriser les actions susceptibles de concourir au développement et à la promotion de l’interdisciplinarité du monde de la vision et de l’audition,

De communiquer au plus vite les avancées de la recherche aux acteurs de ces deux secteurs,

De permettre aux opticiens et audioprothésistes de créer et renforcer leurs liens avec leurs prescripteurs au niveau local,

De fédérer en impulsant et en facilitant les opportunités qui permettent de faire converger ensemble les acteurs concernés en valorisant le sens de leurs interrelations et co-construire les solutions de prévention et de soins d’avant-garde,

D’informer et de former en organisant et en participant à des événements « éclairants » dans le domaine de la vision et de l’audition (conférences, colloques, réunions etc…).