Hansaton présente Stratos, sa nouvelle plateforme avec trois nouveaux modèles RIC

Détails Publié le jeudi 20 mai 2021 13:44

Le lancement de Stratos et de ses trois aides auditives sont prévus pour le 31 mai prochain. Elles seront disponibles dans des designs exclusifs et plusieurs coloris.

Les trois nouvelles aides auditives : AQ sound ST R (rechargeable), AQ sound ST RT (rechargeable avec bobine téléphonique) et la sound ST R312 (la version à pile), sont dotées de la puce Prism, d’une mémoire double et de la technologie HearIntelligence.

Stratos se présente comme une plateforme de pointe qui détecte l’environnement sonore au plus près de l’audition naturelle, grâce à la technologie HearIntelligence. Elle offre des fonctionnalités qui interagissent en parfaite harmonie pour recréer une audition multidimensionnelle et s’adapter à tous les environnements sonores. Grâce à sa capacité de reconnaissance vocale binaurale à 360°, le SpeechBeam Dynamique aide les clients à se concentrer sur leur interlocuteur dans les environnements d’écoute difficiles, quelle que soit la provenance du son. La Suppression intelligente des bruits parasites met en valeur la parole de face en supprimant les bruits de fond intenses qui proviennent de côté et de derrière. Toutes ces caractéristiques fonctionnent de manière cohérente pour offrir aux patients de meilleures possibilités d’audition dans des situations difficiles et leur permettre de profiter de la conversation.

Les aides auditives Stratos sont équipées d’un nouveau Lifestyle Analyzer qui peut surveiller les environnements d’écoute et fournir des informations pertinentes. Grâce à ces informations visuelles, les patients peuvent prendre une décision avec leur audioprothésiste en déterminant quel niveau de performance correspond le mieux à leur mode de vie.

Concernant les options de connectivité, Stratos offre notamment, le contrôle tactile (disponible avec les aides auditives rechargeables), qui permet aux utilisateurs de contrôler leur téléphone portable (appels téléphoniques, lancer et arrêter la diffusion audio, déclencher des assistants vocaux…) en tapotant simplement deux fois sur l'aide auditive. De plus, la nouvelle fonctionnalité Bluetooth permet désormais de connecter deux téléphones ou tablettes à la fois et de passer des appels téléphoniques mains libres sur n'importe quel appareil compatible Bluetooth.