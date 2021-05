Unitron remporte le « Red Dot : Product Design 2021 » pour ses aides auditives rechargeables Moxi Blu

Détails Publié le jeudi 20 mai 2021 11:15

Le jeudi 20 mai 2021, Unitron a annoncé avoir remporté le « Red Dot : Product Design 2021 » pour les nouvelles aides auditives rechargeables Moxi Blu. C’est la 7ème fois depuis 2017, que le fabricant (filiale du groupe Sonova) remporte un Red Dot Award.

« Nous sommes si fiers d’avoir été reconnus parmi des designs d’excellence. C’est un très grand honneur », déclare Vincent Gaggero, Directeur Général d’Unitron France. « Ce prix illustre l’engagement de notre société : permettre à nos utilisateurs de vivre pleinement leur vie grâce à des solutions auditives stylées, intelligentes et connectées. » Depuis sa création en 1995, le Red Dot Award, est une distinction reconnue internationalement, récompense l’excellence en matière de design de produit. Le jury est composé de 40 experts indépendants en design, formateurs et journalistes du secteur industriel qui examinent chaque année des milliers de propositions de fabricants et concepteurs de produits du monde entier. Les produits sont évalués sur la base de leur qualité, leurs performances, leur degré d’innovation et leur compatibilité écologique.

« Les aides auditives rechargeables Moxi Blu permettent à nos clients de profiter de la vie spontanément grâce à une personnalisation instantanée et une optimisation sonore automatique. Le modèle rechargeable Moxi Blu B-R est notre plus petite aide auditive rechargeable lithium-ion avec connectivité directe. Une aide auditive compacte et puissante conçue pour s’adapter à la vie de ses utilisateurs », précise Kevin Michel, Responsable national des ventes chez Unitron France.

Les lauréats recevront leur prix lors du gala annuel Red Dot Award, qui aura lieu au Aalto Theater à Essen, en Allemagne du 21 au 25 juin 202, et seront présentés dans les albums annuels, les musées et sur Internet.