La SFORL et Amplifon lancent un programme de formations présentielles

En partenariat avec Amplifon, la SFORL organise un programme de formations présentielles qui se tiendront dans toute la France. La prochaine formation se tiendra à Toulouse (Espace Vanel) le samedi 26 juin 202 et traitera de « l’approche pluridisciplinaire dans la prise en charge des troubles de l'audition en 2021 ». Elle sera animée par le professeur Bernard Fraysse.

Au programme, de nombreux ateliers (sur la génétique, les nouveaux protocoles d’IRM, les dépistages, les acouphènes, les implants auditifs…) ainsi que des tables rondes (notamment sur le parcours de soins du malentendant à l’heure du 100% santé et des nouvelles technologies, et de l’intérêt d’un SSR (soins de suite et de réadaptation) auditif dans la prise en charge des surdités de l’enfant). Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.