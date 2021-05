Livio Edge AI finaliste du concours « Medical Design Excellence Awards » 2021

Détails Publié le mardi 18 mai 2021 12:24

concours







Le 10 mai 2021, Starkey a annoncé que son aide auditive, Livio Edge AI, a été choisie comme finaliste dans la catégorie Produits de réadaptation et de technologie d’assistance du concours « Medical Design Excellence Awards » 2021.

Le MDEA, le premier programme de récompenses de l’industrie des technologies médicales, reconnaît les réalisations en matière de conception et d’ingénierie de produits médicaux qui améliorent la qualité de la prestation et l’accessibilité aux soins de santé. « Chez Starkey, nous croyons au meilleur », a déclaré Brandon Sawalich, président et chef de la direction de Starkey. « Nous savons que lorsque les gens peuvent entendre, ils s’intègrent au monde qui les entoure et vivent une vie meilleure et plus saine. Avec le lancement de Livio AI, nous avons commencé à permettre aux personnes de tous âges de mieux entendre en prenant soin de leur santé pour vivre mieux. Avec le lancement de Livio Edge AI, nous repoussons les limites de la technologie auditive encore plus loin, en aidant les patients d’une façon qui ne s’est jamais vue auparavant dans l’industrie. » Starkey avait également été récompensée pour le Mode Edge, qui s’est avéré très efficace pendant la pandémie.