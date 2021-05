L’Alliance pour l’Audition lance un débat participatif en ligne sur le sujet de l’audition et des surdités

Détails Publié le lundi 17 mai 2021 15:28

débat



Les participants ont deux mois pour partager, sur le site dédié, leurs préoccupations et leurs problèmes du quotidien.

L’Alliance pour l’Audition, fondée à l’initiative de la Fondation Pour l’Audition, porte la cause de la santé auditive dans toutes ses dimensions : recherche fondamentale, translationnelle, clinique et avancées sociétales. Elle fédère des projets d’envergure, dont l’Institut de l’Audition et les Centres de Recherche en Audiologie. L'Alliance Pour l’Audition a pour vocation de mobiliser tous les talents qui partagent l’ambition d’aider les personnes sourdes ou malentendantes à mieux vivre au quotidien. Dans ce contexte, elle a décidé de lancer un grand débat participatif en ligne, sur le sujet de l’audition et des surdités.

« Sans censure ni tabou, apportez vos contributions afin de nourrir les débats qui vous sont chers ! », a déclaré Denis le Squer, directeur général de la Fondation Pour l’Audition. Les participants, qui doivent avoir un lien direct avec les sujets touchant à l’audition et aux surdités, ont deux mois pour partager, sur le site dédié, leurs préoccupations et leurs problèmes du quotidien. La plate-forme proposera ensuite des tables rondes sur un certain nombre de sujets partagés par les participants, afin de trouver des solutions concrètes permettant d'améliorer le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes. Huit thématiques (qui seront complétées au fur et à mesure des échanges) ont été créées pour donner un peu d’inspiration : les pistes de thérapies, les solutions techniques, l’accessibilité et l’inclusion, la prévention, l’éthique, le soutien psychologique, le rôle des aidants et autres sujets.