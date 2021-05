VivaSon lance une mission humanitaire à Madagascar aux côtés de l’ONG Perma Alter

Détails Publié le mardi 11 mai 2021 17:10

En collaboration avec l’ONG Perma Alter, l’enseigne Vivason va détacher trois de ses collaborateurs (deux audioprothésistes et une assistante) pendant une semaine à Antsirabe, sur l’ile de Madagascar, afin d’appareiller les enfants malentendants de la région mais également de former le personnel sur place, notamment à la fabrication d’embouts sur mesure.

Cette première mission se déroulera fin juillet ou début septembre selon l’évolution du contexte sanitaire. Ruben Krief, Responsable Audiologie de VivaSon et porteur de ce nouveau projet s’est dit « ravi d’ouvrir le volet humanitaire pour l’enseigne et d’apporter sa pierre à l’édifice ». De plus, VivaSon s’est également engagé à reverser à Perma Alter 2€ par appareil auditif délivré en 2021, un soutien financier précieux pour l’ONG, qui témoigne de la volonté de l’enseigne d’accompagner sur le long terme l’association dans l’ensemble de ses missions à Madagascar. « La situation à Madagascar est particulièrement compliquée et le soutien opérationnel comme financier de VivaSon est une excellente nouvelle, j’invite tous ceux qui le peuvent à faire de même », a ajouté Marc Ramanantsoa, Fondateur de Perma Alter.