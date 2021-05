MED-EL remporte un Red Dot Award et un iF Design pour le RONDO 3

Détails Publié le mardi 11 mai 2021 16:30

récompense







La conception de l’audio processeur RONDO 3, du fabricant Med-EL, a été récompensée par les jurys de deux prix de design internationaux : le Red Dot Award (dans la catégorie Conception Produit) et le iF Design Award (dans la catégorie Médecine/Santé).

« Notre objectif principal était de créer un produit honnête, robuste et simple à utiliser tout en gardant une qualité esthétique. Le rendre robuste et esthétique à la fois était la tâche la plus difficile. Dans le même temps, nous avons gardé à l’esprit l’utilisateur pour optimiser la taille et le poids de l’appareil. Les couvercles personnalisables avec de nouveaux motifs servent de filtre et cachent les ouvertures des microphones techniquement requises », a déclaré Markus Dilger, designer responsable chez Med-EL. Le résultat : un processeur « bouton » tout-en-un le rendant simple et intuitif à utiliser, et un appareil extrêmement fin et léger.

Le processeur tout-en-un ne requiert pas de câbles et ne se porte pas sur l’oreille, ce qui le rend particulièrement confortable pour les porteurs de lunettes, et les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 30 options de personnalisation différentes grâce aux couvercles, ce qui lui permet de se fondre dans la chevelure ou à l’inverse, de se démarquer. Le RONDO 3 embarque la dernière technologie de pré-traitement du signal, incluant deux microphones, l’amélioration de la réduction du bruit et l’Intelligence Adaptative. Il peut être rechargé sans-fil pour une journée d’audition, et est également entièrement connecté pour diffuser du son provenant de nombreuses sources audio externes en haute qualité.