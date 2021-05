Widex Moment s’agrandit avec deux nouveaux modèles

Détails Publié le mardi 11 mai 2021 11:53

La plateforme compte désormais deux nouveaux modèles : un BTE et un Micro-CIC IIC, qui embarqueront la technologie PureSound.

Le modèle BTE 13 D (BTE connecté deux en un) est équipé de nombreuses connectivités (bluetooth, WidexLink, application Tonelink) ainsi que des derniers micros MEMS. Il est compatible avec l’ensemble des accessoires DEX dont le TV PLAY. Il fonctionne avec une pile de taille 13 et s’adresse aux personnes atteintes de pertes auditives légères à profondes. La version 312 est la plus petite et la plus discrète de la marque à ce jour. Elle dispose d’une automatisation intelligente et d’une plus grande autonomie. Les coques contour Widex Moment sont disponibles en 13 coloris.

Concernant le CIC-MICRO IIC il bénéficie d’une grande discrétion puisqu’il est 20% plus petit que le CIC standard. Il est équipé de l’algorithme TruAcoustics qui offre un son précis, et permet d’enregistrer cinq programmes personnalisés. Il se contrôle via un smartphone (Android ou iOS) via l’application Tonelink. Doté d’une pile 10, il offre une excellente autonomie.

Le Compass GPS 4.2 ainsi que TruAcoustics ont été améliorés avec l’incorporation de huit mille données supplémentaires. Il offre désormais des performances et une précision accrue : rééquilibrage de la limite de gains et du seuil mesuré de Larsen et une marge de gain améliorée, meilleure correspondance avec la cible, modification des graphiques par défaut pour afficher le gain d’insertion en fonction de la fréquence. Le Noahlink wireless quant à lui est désormais compatible pour la programmation des aides auditives Moment mRic R D, Ric 312 et BTE 13 D (mise à jour du firmware).

SoundSense Learn et le nouveau My Sound le moteur d’intelligence artificielle de l’application ont également été améliorés, et permettent une personnalisation en temps réel. De plus, le TV Play a été mis à jour afin de le rendre compatible avec toutes les aides auditives connectées.