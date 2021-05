Nouveau mode de communication chez GN Resound

Détails Publié le jeudi 6 mai 2021 17:20

fabricant



Jean-Baptiste Lemasson, le responsable formations et audiologie, explique comment réussir son appareillage en Classe I avec ReSound Ligo.

GN Resound a développé une méthode communication inédite et innovante, une vidéo mensuelle mettant en scène différents membres de l’entreprise afin de présenter ses solutions et conseils en une minute top chrono.

Au travers de ces « pastilles » qui porteront sur diverses thématiques, GN Resound exposera ses solutions, ses conseils et « ses trucs et astuces », mis au service des audioprothésistes partenaires. Dans le premier épisode (par le 5 mai sur LinkedIn) Jean-Baptiste Lemasson, le responsable formations et audiologie, explique avec une touche d’humour comment réussir son appareillage en Classe I avec ReSound Ligo. La prochaine vidéo sera publiée dans un mois.