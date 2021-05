La Centrale Des Audioprothésistes fête ses 25 ans

Détails Publié le jeudi 6 mai 2021 14:04

réseau







Forte de sept cent cinquante centres partout en France, notamment grâce à sa fusion récente avec le réseau Revaudio, la Centrale Des Audioprothésistes fête cette année son vingt-cinquième anniversaire.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous célébrons cette année nos 25 ans. C’est grâce à nos adhérents et nos partenaires fournisseurs, à leur fidélité et à leur implication, qu’aujourd’hui nous en sommes là. Des valeurs humaines fortes, un accompagnement de tous les instants pour nos adhérents, des services de qualité, des conditions commerciales exclusives et performantes, ont toujours été au coeur de la stratégie de la Centrale. Aujourd’hui, notre ambition est de faire rayonner de manière encore plus forte les audioprothésistes indépendants, en leur offrant un niveau de service des plus complets du marché », a déclaré Marc Klein, le directeur de la CDA.

La centrale, qui se dit rayonnante, réaffirme sa place de leader chez les indépendants et annonce de nombreuses surprises à l’occasion de ses vingt-cinq bougies.



Lucile Perreau