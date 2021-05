Audio Pour Tous : une enseigne d’audioprothèse nouvelle génération

Détails Publié le mercredi 5 mai 2021 19:22

enseigne



L'enseigne s’est fixée pour objectif d’ouvrir une vingtaine de centres d’ici la fin de l’année, et plus de cent partout en France, d’ici 2024.

L’enseigne Audio Pour Tous se décrit comme « une nouvelle génération d’audioprothésistes qui combine, de manière paradoxale, une approche sociale et haut gamme ».

Fondée par Cédric et Simon Mechaly, respectivement audioprothésiste et entrepreneur, la maison mère d’Audio Pour Tous se situe à Montigny-le-Bretonneux (78) et au moins sept autres points de vente sont actuellement en cours d’ouverture partout en Ile-de-France (Argenteuil, Cergy, Thiais, Les Ulis, Villiers-en-Bière, Lieusaint et Paris 13e). L’enseigne, soutenue par un fonds d’investissement, s’est fixée pour objectif d’ouvrir une vingtaine de centres d’ici la fin de l’année, et plus de cent partout en France, d’ici 2024.

Audio Pour Tous proposerait également des tarifs très intéressants pour les patients, jusqu'à 40 % moins chers que les tarifs généralement pratiqués en France. « Puisque selon nous, bien entendre ne devrait pas être un luxe, nous avons comme parti pris de ne proposer que les aides auditives les plus performantes et dites haut de gamme, aux prix les plus bas observés sur le marché́ français », précise la communication de l’enseigne. Les appareils les plus haut de gamme (classe II donc) sont en effet proposés à partir de 1090 €.

Audio Pour Tous propose également un service dit « à domicile » partout en Ile-de-France. Enfin, pour accompagner son développement, l’enseigne est également en plein recrutement et recherche des étudiants, des jeunes diplômés et des audioprothésistes confirmés.