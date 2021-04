Le fabricant Phonak choisit un surfeur de grosses vagues comme nouvel ambassadeur

égérie

Dany Mingas, ancien plongeur scaphandrier professionnel et désormais surfeur de grosses vagues, devenu sourd d’une oreille à la suite d’un accident de plongée en 2004, a été choisi par Phonak pour être son nouvel ambassadeur.

Equipé des nouvelles aides auditives de la gamme Paradise : les Naída Paradise, Dany Mingas, 48 ans, souhaite communiquer sur la perte auditive et ses conséquences au travail mais aussi changer le regard du handicap en entreprise et adresser un message aux personnes atteintes de surdité : « le handicap ne doit pas être un obstacle aux rêves les plus fous ou les plus intenses ».

Ancien plongeur scaphandrier professionnel, adepte de la pêche sportive en apnée, Dany Mingas est victime en 2004 d’un un accident de plongée qui lui fait perdre partiellement l’audition d’une oreille et endommage la seconde. Pourtant, il continue de monter en grade et devient chef des opérations avec la responsabilité d’un navire de construction et d’une équipe de 24 scaphandriers tout en continuant la pratique de ses loisirs. « C’est le premier déclic, son handicap ne sera pas un frein. » Muté au centre scientifique et technique de sa société à Pau en 2018, il se rend compte que son degré de surdité devient un vrai problème lors des nombreuses réunions professionnelles. Il est alors reconnu travailleur handicap et fait la connaissance de deux surfeurs de l’extrême qui l’initient au surf tracté et va même s’attaquer au Belharra, la célèbre vague qui se forme au large de Saint-Jean-de-Luz et qui peut atteindre plus de 20 mètres de hauteur.



Lucile Perreau