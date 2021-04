Les 23e Assises d’ORL adoptent un protocole sanitaire strict

Détails Publié le jeudi 29 avril 2021 16:57

manifestation





Afin d’assurer le bon déroulement des 23e Assises d’ORL qui se tiendront « en présentiel » à Nice du 10 au 12 juin 2021, les organisateurs ont prévu un programme spécifique et adapté pour répondre aux normes sanitaires.

Le port du masque sera bien entendu obligatoire à Nice et dans toute l’enceinte du Palais des Congrès. Des distributeurs de gel seront mis à disposition à l’entrée de chaque espace et zone d’exposition, et il faudra obligatoirement se désinfecter les mains au gel dès l’entrée dans l’enceinte du Palais des Congrès. Les gestes barrières seront rappelés sur des panneaux d’affichage disséminés dans l’ensemble du Palais des Congrès. Les accès à ce dernier seront par ailleurs réorganisés par rapport aux années précédentes, l’entrée restera la même mais la sortie se fera par le Niveau 0 via la zone d’exposition OTO EXPO. Afin de respecter les règles de distanciation sociale, une chaise ou fauteuil sur deux sera disponible. Un contrôle sera effectué afin de vérifier le respect de cette mesure sanitaire dans chaque salle. De plus, une salle supplémentaire sera proposée aux participants, afin d’augmenter les capacités des places assises.

« Premiers inscrits, premiers servis »

Dans l’hypothèse où l’évènement ne pourrait accueillir que mille participants, le congrès serait tout de même maintenu en présentiel. Lors des inscriptions pré-congrès, la règle des « premiers inscrits, premiers servis » sera respectée. Le nombre d’entrées sera calculé en temps réel, afin de respecter cette jauge (sur la base des règles du mois d’octobre dernier, cette jauge n’inclut pas les organisateurs, ni le personnel technique, ni les exposants). Afin de diviser par deux le nombre de personnes dans les espaces de circulation, une session sur deux débutera en horaire décalé de trente minutes.

Pour éviter les temps d’attente à l’ouverture du congrès, la distribution des badges aux groupes se fera de manière anticipée, le mercredi 9 Juin 2021. Lesdits badges seront remis aux responsables de chaque groupe (une personne référente par groupe). Pour les participants inscrits de manière individuelle, la récupération du badge sera possible dès le mercredi 9 après-midi et ce jusqu’à la fin du congrès, dans le hall d’accueil des Assises d’ORL. Un référent covid sera présent en permanence au sein du Palais des Congrès durant toute la durée des Assises d’ORL, ainsi qu’une salle d’isolement pour tout cas COVID suspicieux ou révélé durant l’événement.



Pas de vestiaire et pas de dîner

Il n’y aura pas de vestiaire disponible dans l’enceinte du palais Acropolis, il ne sera donc pas possible de déposer ses vêtements ou bagages aux vestiaires, de plus aucune valises ou sacs ne seront acceptés. Les organisateurs ne précisent qu’aucun dîner ne sera organisé pour les participants. Ils ont également retravaillé les conditions de vente et d’annulation des réservations hôtelières avec l’ensemble des partenaires, et se tiennent à la disposition des participants pour apporter toute aide. Dans l’hypothèse où la manifestation ne pourrait se faire aux dates prévues, elle sera alors reportée (toujours en présentiel).



La société ASSUREVER (société d’assurance voyages) pourra prendre en charge les participants, avant et pendant la manifestation, qui contracteraient le covid-19 :

Annulation du voyage en cas de test PCR positif

Refus d’embarquement suite à la prise de température

Frais médicaux en cas de COVID pendant le séjour

Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine

Rapatriement en cas d’épidémie

Attestation de l’assureur mentionnant « en cas de COVID »

Pour tous renseignements : par téléphone au 01 73 03 41 01 ou par email Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.