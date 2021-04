Tiers-payant : le SDA invite les audioprothésistes à remplir sondage pour dresser un état des lieux

Détails Publié le jeudi 29 avril 2021 13:21

Bilan 100% santé



En vue d’échanger avec la DSS quant au tiers payant, le SDA réalise un bilan sous la forme d’un sondage anonyme et demande aux audioprothésistes d'y répondre nombreux.

Lors du comité de suivi du 100 % santé qui s’est déroulé le 13 avril 2021, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que la Direction de la Sécurité sociale (DSS) allait entreprendre un état des lieux de la mise en œuvre du tiers-payant sur le 100 % santé, notamment en échangeant bilatéralement avec la profession, cela afin de mettre en place un plan d’action.

Le SDA rappelle que d’ici au 1er janvier 2022, les complémentaires doivent permettre aux assurés de bénéficier du tiers-payant intégral sur l’offre 100% santé, afin que la réforme soit pleinement efficiente. Cependant, il semblerait que pour l’heure, les pratiques soient complexes et hétérogènes. Dans ce contexte, et en vue d’échanger avec la DSS, le SDA réalise un bilan sous la forme d’un sondage anonyme (moins de 10 minutes à être complété) et invite les audioprothésistes à répondre en nombre. « Une forte participation de la profession nous aidera à repérer les freins et difficultés pour parvenir à un tiers-payant optimal, c'est-à-dire simple et universel », a précisé le SDA.