Starkey remporte un « Muse Design Awards » 2021 pour ses aides Livio Edge AI

Détails Publié le mercredi 28 avril 2021 15:28

récompense







Les aides auditives Livio Edge AI, lancées en grande pompe en juin 2020 par Starkey, ont remporté un « Muse Design Awards » 2021 de platine dans la catégorie Produit Design.

Les performances de Livio Edge AI, et plus notamment son fameux Mode Edge, ont contribué aux décisions des juges, précise le fabricant. « Nous sommes fiers de mériter cette reconnaissance pour nos réalisations en matière de design », a déclaré le président et chef de la direction Brandon Sawalich. « En innovant dans une technologie dotée de l’intelligence artificielle, nous avons ouvert la voie aux solutions auditives multifonction qui aident vraiment les personnes à mieux vivre. Je tiens à remercier l’équipe Starkey pour sa poursuite incessante vers l’excellence et je la félicite pour cet honneur bien mérité. »