Unitron entend la vie en « Blu »

Les commandes sont d’ores et déjà disponibles et les livraisons débuteront la semaine prochaine.

Le fabricant Unitron a présenté sa nouvelle plateforme Blue, lors d’un évènement virtuel qui s’est déroulé le 22 avril 2021. Déclinées en trois modèles, ces nouvelles aides auditives équipées de la puce Prism de Sonova, font le plein d’innovations afin d’apporter une qualité sonore et une personnalisation absolue aux patients.

« Pour établir notre cahier des charges, nous avons consulté 600 professionnels de l’audition dont 137 en France, afin de connaitre les critères les plus importants pour choisir le fabricant avec lequel travailler », a déclaré Vincent Gaggero, le Directeur Général d’Unitron France, au début de l’évènement. Le fabricant s’est également basé sur les demandes et les besoins vitaux recherchés par les patients lors du choix d’un appareil auditif. « Pour offrir une expérience agréable et aboutie, nous nous sommes basés sur deux piliers essentiels », explique Arnaud Vial, responsable du pôle audiologie chez Unitron. « Le premier est ce que nous appelons un design centré patient. Il a pour but de lever les freins psychologiques liés à l’acceptation de l’appareillage et d’offrir un meilleur confort de port. Le deuxième pilier repose sur une qualité sonore exceptionnelle, et cela dans toutes les conditions d’écoute, des plus calmes aux plus complexes. » Pour cela, la famille Moxi a été redessinée pour un meilleur confort de port et une meilleure facilité d’utilisation. La partie software et hardware a aussi été totalement repensée.



Un concentré de technologies

La nouvelle plateforme Blu se dote donc du nouveau micro-processeur PRISM (Processing Real-Time Intelligent Sound Management) du groupe Sonova, qui offre deux fois plus de mémoire que la version précédente, ainsi que d’un nouveau système de traitement du signal baptisé : Integra OS. « Notre système de traitement du signal offre une expérience d’écoute flexible et personnalisée », indique Arnaud Vial. « Il détermine avec précision les types d’environnements sonores dans lesquels se trouvent les patients puis s’adaptent automatiquement parmi des milliers de combinaisons. » Lorsqu’Integra OS détecte des environnements à faible complexité, avec des voix douces par exemple, Soft Speech Lift, une innovation du fabricant, s’active et offre un gain sur les signaux vocaux, allant jusqu’à 10 dB.





« Des recherches ont montré que la parole ne provient pas de l’avant dans 40% des cas dans les environnements d’écoute bruyants. » Pour ces situations, Autofocus 360, une autre nouveauté, détermine rapidement et précisément la provenance de la parole pour orienter le faisceau directionnel sur celle-ci. Puis un décalage de gain asymétrique est introduit, cela afin de préserver la localisation comme un normo-entendant. De plus, un nouveau réducteur dynamique de bruit a été mis au point. Il fonctionne conjointement avec la formation du faisceau directionnel pour améliorer le rapport signal sur bruit, en faisant ressortir la parole et en réduisant le bruit ambiant. « Lorsque Autofocus 360 et le réducteur dynamique du bruit sont activés, il permet une amélioration de presque 4 dB du RSB. »







Une connectivité universelle

« Blu dispose de la technologie MFA (Made For All). Notre puce PRISM héberge six protocoles de connectivité dont trois Bluetooth et trois Sonova » révèle Kevin Michel, responsable national des ventes. Dorénavant, les patients pourront avoir deux connexions Bluetooth actives en même temps et ils pourront également appairer jusqu’à 8 dispositifs. L’option appel mains libres a aussi été amélioré. « Le faisceau directionnel a été retravaillé afin de réduire la captation des bruits extérieurs et l’anti-larsen a été adapté pour supprimer tout écho. »



Une personnalisation omniprésente

Il est désormais possible pour les patients d’ajuster la clarté et le confort pour leurs programmes automatiques depuis l’application Remote Plus. Six programmes manuels ont également été pensés : restaurant, télévision, transport, café, extérieur et musique live. Pour chacun d’entre eux, il est possible d’optimiser le réducteur de bruit, l’extracteur de paroles et le faisceau directionnel. Les réglages seront automatiquement enregistrés. L’option contrôle tactile (uniquement disponible sur les modèles rechargeables) permet d’accéder aux fonctionnalités Bluetooth (appel, média, assistant virtuel) et s’avère personnalisable.



Un design redessiné

MoxiMoxi Blu, la nouvelle famille d’aides auditives, se décline en six couleurs et en plusieurs modèles : deux RIC rechargeables : Moxi B-R (le plus petit rechargeable connecté de la marque) et Moxi B-RT, et un modèle en pile : Moxi B-312. La partie supérieure a notamment été affiné afin d’apporter plus de discrétion et de confort, notamment pour les porteurs de lunettes.





Pour les audio

Pour les professionnels, Unitron propose de nouveaux outils d’innovation expériencielle qui permet de suivre les performances en lien avec les besoins auditifs des patients. « Flex :Trial, appareil de diagnostic récupère les données d’environnements dans lequel évolue le patient, puis Log it All met en relation ses besoins auditifs avec la gamme qui correspond le mieux à ses attentes. Enfin, évaluations permettra aux patients de faire un retour quant à leurs expériences d’appareillage. » Concernant la continuité des soins, l’outils Coach s’assure de la bonne performance de l’appareil, Remote Adjust des réglages à distance et Flex :Upgrade permet de faire évoluer la technologie des appareils.