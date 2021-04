Starkey cosigne la tribune « La maîtrise du son, un enjeu prioritaire pour nos sociétés »

Détails Publié le mardi 20 avril 2021 17:25

évènement



La tribune lance une proposition de candidature pour la France auprès du Bureau international des expositions pour l’organisation d’une exposition internationale du son en 2027.

Au travers d’une tribune, une trentaine de personnalités de divers horizons comme Pascal Lamy, l’ancien Directeur général de l'OMC, Natalie Dessay, célèbre cantatrice, Christian Hugonnet, le président de la Semaine du Son et Christine Petit, la directrice de l’Institut de l’audition, lance une proposition de candidature pour la France auprès du Bureau international des expositions pour l’organisation d’une exposition internationale du son en 2027.

Cette tribune, intitulée « La maîtrise du son, un enjeu prioritaire pour nos sociétés » et publiée le 16 avril 2021 dans Les Echos, vient également d’être cosignée par Fabrice Vigneron, le nouveau Directeur Général de Starkey France. « Il nous est apparu comme une évidence d’être cosignataire de cette tribune qui place le sonore et l’audition au coeur des enjeux de demain. Il me semble important que ce message soit porté avec la voix la plus forte possible pour que chacun prenne conscience de son importance. Starkey soutient toutes ces initiatives et y contribue de longue date au travers de ses campagnes « Mieux entendre. Mieux vivre. » auprès du grand public », a déclaré Fabrice Vigneron. L’action que porte la fameuse tribune n’est pas sans rappeler les démarches et les discours portés par la Semaine du Son de l’Unesco, qui vise à sensibiliser le grand public sur l’importance du sonore et de l’audition dans notre vie. Sandrine Bonnaire, Michel Cymes, Lionel Collet, Bernard Fraysse, Jean-Michel Klein, Alain Londero, ainsi que d’autres notables* du monde de l’audition, du médical ou du spectacle sont les principaux contributeurs de ladite tribune. Celle-ci permettra de mettre le son au premier plan comme facteur d’innovation et de partage.



* Bernard Boucault, préfet de région honoraire ; Françoise Benhamou, coprésidente du Cercle des économistes ; Sandrine Bonnaire, actrice ; Etienne Caniard, ancien membre du collège de la Haute autorité de santé ; Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre ; Michel Cymes, ORL ; Lionel Collet, conseiller d’Etat, praticien hospitalier ; Costa-Gavras, cinéaste ; Nicolas Curien, ancien numéro membre du CSA ; Jérôme Doncieux, fondateur de ETX Studio ; Laurence Equilbey, cheffe d’orchestre ; Mathias Fink, professeur à l’ESPCI Paris ; Cynthia Fleury, philosophe psychanalyste ; Bernard Fraysse, président de la société mondiale d’ORL ; Jean-Michel Jarre, auteur-compositeur-interprète ; Jean-Michel Klein, président de la Société française d’ORL ; Janine Langlois-Glandier, présidente du Forum Médias Mobiles ; Alain Londero, ORL ; Philippe Laurent, maire de Sceaux, secrétaire général de l’association des maires de France ; Ibrahim Maalouf, trompettiste et compositeur ; Frank Madlener, directeur de l’Ircam ; Marc Minkowski, chef d’orchestre ; Catherine Morin-Desailly, sénatrice, présidente de l’Association française des orchestres ; Pablo Katz, président de l’Académie d’architecture ; Nawal Ouzren, directrice générale du laboratoire Sensorion ; Michel de Rosen, président de groupe Faurecia ; Jean-Noël Tronc, président de la Sacem ; Fabrice Vigneron, directeur général de Starkey France et Laurent de Wilde, jazzman et écrivain.