Luz propose des formations de développement personnel

Détails Publié le mardi 20 avril 2021 16:25

formation







Baptisées LUZtalks, ces six conférences seront animées par deux intervenants reconnus : Yves de Montbron et Philippe Gabilliet, et traiteront des thématiques fortes, comme les points forts, la résilience, le changement ou encore l’audace.

La prochaine conférence, qui se tiendra le 10 mai prochain, portera sur la capitalisation et la bonne exploitation de ses points forts et sera animée par Yves de Montbron.



Autres dates et thèmes des conférences :

28 juin 2021 « Quand la réussite sourit aux managers audacieux » par Philippe Gabilliet

6 septembre 2021 « Le changement, une aventure collective pas comme les autres » par Philippe Gabilliet

11 octobre 2021 « La confiance, c’est mieux à plusieurs » par Philippe Gabilliet

6 décembre 2021 « Comment activer sa chance et multiplier les opportunités dans sa vie professionnelle et personnelle ? » par Yves de Montbron.

L’accès aux conférences nécessite impérativement une inscription préalable.