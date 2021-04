Krys Group se hisse de nouveau dans le palmarès de Great Place To Work France

Détails Publié le mardi 20 avril 2021 15:33

enseigne







Pour la 8è année consécutive, le célèbre groupement d’enseignes Krys Group, figure dans le palmarès Great Place To Work France des entreprises de 250 à 1 000 salariés.

Avec 73% des salariés qui évaluent de façon positive le fait de travailler au sein du groupe, l'entreprise semble avoir maintenu le taux de satisfaction de ses collaborateurs au même niveau que l'an passé malgré le contexte pandémique. Krys Group, précise que sa capacité d'innovation et son ancrage dans le « Produire en France » sont les éléments clés plébiscités par ses équipes. Le groupement précise qu’outre la communication régulière auprès des équipes sur les consignes sanitaires et sur la situation de l'entreprise, il a également donné accès à une plateforme de télémédecine à l'ensemble de ses collaborateurs et leurs enfants ainsi qu'à une plateforme de soutien psychologique gratuite. L’engagement a été salué par les collaborateurs, et 80% considèrent que l'entreprise met en place les actions nécessaires pour améliorer le bien-être au travail et 93% indiquent que les conditions de sécurité sont remplies. La formation des collaborateurs de Krys Group a également été fortement développée en format digital afin de poursuivre le développement de leurs compétences en dépit du contexte.

« Nous sommes fiers de pouvoir figurer dans le palmarès Great Place To Work pour la 8ème année consécutive. Une nouvelle fois, nos actions visant à améliorer les conditions de travail ont été récompensées. Recevoir ce label avec un niveau de satisfaction des collaborateurs aussi élevé qu'avant la crise sanitaire démontre que nous avons su répondre à leurs attentes et à leurs besoins en dépit d'un contexte particulièrement difficile. En garantissant la protection de la santé de nos équipes, nous avons pu assurer la continuité de nos activités en nous adaptant avec agilité sur l'ensemble de nos projets et actions tout au long de l'année. Nos collaborateurs ont su rester engagés et ont pleinement incarné les valeurs qui définissent Krys Group », a déclaré Nathalie Varenne-Woelflé, la Directrice des Ressources Humaines.