Signia déploie une nouvelle campagne média d'envergure à 360°

Détails Publié le lundi 19 avril 2021 19:01

communication



La campagne 360° sera présente sur tous les fronts : télévision, digital et affichage dans les bus et métros.

À partir du 17 mai et jusqu’au 5 juillet, Signia va déployer une campagne média, à destination du grand public et des prescripteurs, sans précédent. Elle combinera trois types de médias de façon simultanée : la télévision, le digital, et se déclinera aussi sous format d’affichage dans les bus et métros.

Après avoir entièrement renouvelée identité visuelle et présenté Active Pro, sa nouvelle aide auditive innovante et avant-gardiste, Signia investit désormais dans une « campagne de communication 360° de générer trafic et notoriété auprès des laboratoires partenaires ».



Ainsi durant six semaines, deux nouveaux spots TV Signia seront diffusés sur TF1, France Télévisions et les chaînes d’informations aux moments de grande écoute (en journée et début de soirée pour toucher les seniors mais aussi les prescripteurs). Les spots TV seront diffusés en deux formats différents, trente secondes pour l’installation du message et l’accroissement de la notoriété et dix secondes pour l’optimisation et la mémorisation du message. De plus, une présence en sponsoring TV est également prévue pendant trois semaines en prime time et night time après 20h, sur les chaines France 2, France 3, France 5 sur le thème de Signia Active Pro.

Une campagne d’affichage inédite sur les bus sera déployée dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Paris du 18 mai au 24 mai et Marseille, Nice et Paris du 29 au 5 juillet. Il sera complété par un affichage grand format dans les couloirs du métro parisien.

Durant deux mois, une communication digitale 100% ciblée sera mise en place, avec notamment, un plan vidéo d’envergure diffusé sur un environnement premium constitué de sites référents et statutaires, et en complément, une campagne Linkedin sera également menée. Signia propose également à ses partenaires audioprothésistes les services de ses experts en Trade Marketing (comme une agence de communication) pour relayer la campagne leurs laboratoires.



A travers cette campagne de communication massive, Signia souhaite également sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de la surveillance de l’audition en incitant à réaliser un test dans auditif en ligne gratuit.





Lucile Perreau