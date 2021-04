Personnes malentendantes : un dépliant pour informer sur la possibilité d’aménager son poste de travail

Détails Publié le vendredi 16 avril 2021 16:30

La diffusion de ce dépliant se fera sur demande et gratuitement par courrier.

Après de nombreux échanges avec personnes malentendantes mais aussi des professionnels liés à leur parcours, les intervenants du Messageur (une entreprise coopérative qui agit depuis 2012 pour faciliter la communication des personnes malentendantes) se sont rendu compte qu’un support d’information sur l’adaptation du poste de travail serait le bienvenu.

Concernant la malentendance, de nombreuses personnes, y compris celles concernées, ne sont pas au courant des solutions qui permettraient d’aménager leur poste de travail. Le Messageur a donc démarré la diffusion d’un dépliant intitulé « Difficultés d’audition : pourquoi et comment solliciter l’aménagement de son poste de travail ». Infos sur les étapes, les démarches à effectuer, témoignages… Ce support d’information vise à faire savoir que ces solutions existent et qu’elles vont au-delà des équipements techniques : les aménagements s’appuient à la fois sur des outils techniques et sur les attitudes de communication inclusive mises en œuvre par l’entourage.

Le Messageur a privilégié une version papier qui permet de prendre le temps de se familiariser avec le sujet, de relire, mais aussi afin de faciliter la diffusion par l’intermédiaire des professionnels qui accompagnent des personnes malentendantes au quotidien : audioprothésistes, orthophonistes, missions handicap, services de santé au travail, Cap Emploi, etc. Au total, 2500 exemplaires seront imprimés puis diffusés au cours des prochains mois. La diffusion se fera sur demande et gratuitement par courrier :



>> Pour les personnes malentendantes : faites une demande à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en précisant l’adresse postale.

>> Pour les professionnels qui souhaitent le mettre à disposition de leurs interlocuteurs malentendants : complétez ce formulaire de commande