Le directeur des technologies chez Starkey nommé « Héros de la santé » 2021

Achin Bhowmik, directeur des technologies chez Starkey, a été nommé lauréat 2021 du prix « Health Care Heroes » dans la catégorie « Innovations », décerné par le journal américain MSPBJ (Minneapolis/St Paul Business Journal) pour ses innovations en matière de santé auditive. Lui et son équipe sont responsables du développement de technologies notamment le mode masque qui, ajouté à la technologie edge, a permis de résoudre les problèmes d’intelligibilité de la parole.

Le journal MSPBJ* a lancé le prix « Health Care Heroes » pour honorer le travail de personnes pendant la pandémie de covid 19. « Ce fut une année sans précédent. Les professionnels du monde de la santé dans le médical et paramédical, sont allés au-delà de leurs efforts pour lutter contre une pandémie mondiale tout en continuant à fournir des soins aux patients », a déclaré Kim Johnson, directeur éditorial du journal MSPBJ. « Pour honorer leur travail, le MSPBJ a lancé ces prix pour récompenser les personnalités des « Twin Cities » qui ont mis l’innovation, les soins, le dévouement et la compassion au service de l’amélioration de la condition humaine. »





Avant de se joindre à Starkey, Achin Bhowmik a été vice-président ainsi que directeur général du groupe d’informatique perceptuelle chez Intel Corporation. Il y était responsable de la recherche et du développement, de l’ingénierie, des opérations et des entreprises dans les domaines de la détection 3D et de l’informatique interactive, de la vision par ordinateur et de l’intelligence artificielle, des robots et drones autonomes, ainsi que des dispositifs de réalité virtuelle immersive et fusionnés. Il a également dirigé l’intégration des premières aides auditives au monde, dotées de la technologie de détection et alerte de chute.



* MSPBJ (Minneapolis/St Paul Business Journal) est un journal d’informations, de recherches et d’événements commerciaux dans la région de Minneapolis/St Paul.. Ce journal sélectionne et récompense chaque année des entreprises, des PDG, des femmes d’affaires, des lieux de travail, des directeurs financiers...