Phonak remporte deux Red Dot Awards

Détails Publié le jeudi 15 avril 2021 17:27

récompense



Le « Red Dot : Best of the Best » constitue la plus haute récompense du concours.

Le fabricant Phonak a annoncé avoir remporté deux Red Dot Awards, dont le « Best of the Best » pour son aide auditive intra-auriculaire Virto Black, ainsi que pour son micro déporté, Roger On, qui sera disponible cet été.

Le « Red Dot : Best of the Best » récompense un design innovant et constitue la plus haute récompense du concours, selon Phonak. En janvier 2020, Virto Black avait également été primé au CES 2020 de Las Vegas, en étant élu « Best of the Best » par les rédacteurs d'Engadget dans la catégorie « Accessible Tech ».

Lancé à l'été 2021, Phonak Roger On a reçu le prix "Red Dot" pour son design. Cette nouveauté sera dotée d'une technologie améliorée et d'un mode de pointage amélioré qui permettra à l'utilisateur de zoomer sur un interlocuteur en le pointant simplement, ce qui facilitera la tenue de conversations significatives, toujours selon le fabricant.





« Cette nouvelle renforce notre engagement à continuer de trouver des solutions innovantes et de classe mondiale pour nos consommateurs », a déclaré Jon Billings, vice-président du marketing chez Phonak. « Surtout en cette période où les masques sont requis, il est plus difficile pour quiconque d'entendre clairement, sans parler des patients malentendants qui dépendent encore plus de la lecture des lèvres. Le design intra-auriculaire de Virto Black n'interfère pas avec le masque typique à boucle d'oreille et notre nouvel accessoire Roger On aidera à amplifier le son pour les porteurs de prothèses auditives à distance. Associés l'un à l'autre, ils vont sans aucun doute changer la donne pour nos consommateurs. »

La cérémonie des Red Dot Design Week, se déroulera du 21 au 25 juin 2021.