Un jeu vidéo pour soutenir le Comité Fédéral de Football des sourds

Détails Publié le mercredi 14 avril 2021 17:25

enseigne



L’enseigne versera une dotation de 3 000 € au Comité Fédéral de Football des sourds grâce aux points qui seront marqués.

Afin de maintenir un lien avec les étudiants en audioprothèse, Audilab a lancé au début du mois d’avril, son casual game (jeu vidéo destiné au public des joueurs occasionnels) sur smartphone : Audilab Challenge.

Réservé aux étudiants en audioprothèse, ce dernier propose de s’affronter à distance entre écoles et de bénéficier de différents points d’accès pour échanger sur les perspectives au sein du Réseau Audilab. Ce jeu permet également aux étudiants de participer à une action de solidarité, puisque l’enseigne s’engage à verser une dotation d’un montant de 3 000 € au Comité Fédéral de Football des sourds grâce aux points qui seront marqués. En lien avec All Sponsored, agence de parrainage sportif, cette dotation contribuera au financement de matériel pédagogique, d’outils numériques d’aide à la performance, et de deux stages de préparation en vue des Deaflympics (Jeux olympiques des sourds).