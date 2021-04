Alain Afflelou : 3ème patron préféré des Français selon le magazine Forbes

Détails Publié le mardi 13 avril 2021 12:00

Classement



Le fondateur Alain Affelou se hisse donc à la 3e marche du podium derrière Michel-Édouard Leclerc (président du Comité Stratégique des centres E.Leclerc) et Tony Parker, l’ancien joueur de basket-ball international franco-américain et président de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne.

Forbes, le célèbre magazine dédié aux entreprises et à l’économie, a publié un tout nouveau sondage : le top 20 des patrons préférés des Français. C’est sans grande surprise qu’Alain Afflelou, le fondateur du groupe éponyme, arrive en troisième position.

Selon Forbes, sa communication hyper personnalisée participe grandement à cette popularité, en même temps qu'elle sert les intérêts de la marque. Son nom, sa voix, son visage sont connus de tous. « Il pense à ses clients et incarne la réussite et, fait remarquable, il pénètre autant toutes les classes d'âge. Alors que certains de ses concurrents, tels qu'Optic 2000, font souvent appel à des stars pour promouvoir leurs produits, Afflelou reste le meilleur ambassadeur de sa marque. Une stratégie gagnante sur tous les tableaux qui lui vaut la troisième marche du podium d'où il toise des patrons bien plus importants que lui dans la galaxie économique française ». Ce classement suit ainsi la tendance des sondages réalisés par Capital, dans lesquels Alain Afflelou arrive systématiquement dans le trio gagnant (premier en 2017 et 2018, troisième en 2019, second en 2020).



Lucile Perreau