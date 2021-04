La centrale Luz lance son concept de spécialisation « les lunetiers sportifs »

Détails Publié le mardi 13 avril 2021 11:36

Optique







Forte de son expérience et son succès dans la spécialisation de la vision de l’enfant avec OptiKid, et convaincue que la pratique sportive occupe aujourd’hui une place prépondérante dans la vie des français, la centrale Luz a décidé de développer une branche de spécialisation pour le sport.

« La pratique sportive, en plus d’être un enjeu de santé publique est désormais entrée dans les habitudes des Français. La santé visuelle est au cœur d’une bonne pratique sportive nécessitant prévention, protection, correction et innovation : 80% des informations nécessaires à cette pratique passent par la vision, il est donc essentiel d’être bien équipé que l’on soit amateur ou sportif de haut niveau. » C’est dans cette optique que Luz a développé son nouveau programme complet de spécialisation : « Les Lunetiers Sportifs ».

Ce programme s’appuie sur 5 axes majeurs :

1/ Un programme complet de formation pour acquérir l’expertise (prochaine session les 14 et 15 juin 2021)

2/ Une équipe de Délégués à l’Information Médicale pour accompagner l’opticien sur le terrain médical et paramédical, notamment avec les relations prescripteurs

3/ Une sélection complète d’équipements et de produits incontournables

4/ Un merchandising exclusif pour baliser et animer le point de vente

5/ Des supports de communication et des outils marketing exclusifs réalisés sur mesure pour communiquer localement auprès de tous : grands publics, associations et clubs sportifs, cliniques et médecins du sport, kinésithérapeutes, ostéopathes, …



Le concept des « Lunetiers Sportifs » s’adresse à tous les adhérents de la Centrale Luz optique et audio, passionné de sport souhaitant développer ce levier de croissance.