Nouvelle campagne et nouvelle égérie pour le groupe Afflelou

jeudi 8 avril 2021

campagne publicitaire



La nouvelle campagne du groupe Afflelou : « Changer sans vraiment changer, c’est MAGIC »

Fort de son succès, la collection MAGIC du groupe d’optique Affelou, s’enrichit avec de nouveaux modèles de montures et de Magic Clips. L’actrice française, Alice Taglioni, devient également la nouvelle égérie de l’enseigne, aux côtés d’Alain Afflelou.

« Le succès de MAGIC nous a conduit tout naturellement à enrichir la collection avec de nouveaux modèles de clips et à lancer une nouvelle campagne de communication. Alice Taglioni, y apporte une jolie touche d’élégance et de glamour », a déclaré Anthony Afflelou, le directeur général du marketing et de la communication du groupe. Une campagne d’envergure en télévision, presse, digital, réseaux sociaux et communication locale sera à découvrir dès dimanche 11 avril 2021.